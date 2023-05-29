「台南TPASS月票卡」實體卡片。（洪榮志攝）

備受通勤族關注的公共運輸月票方案中，第一波推出的「大台南公車無限搭299」方案，31日起將正式開賣實體卡片，即日起還可先上網登錄會員。根據票證資料大數據分析顯示，購買族群以通勤族和學生為主，預估受惠人數約有1萬人。至於台南市內「公車＋台鐵無限搭399」方案，以及跨境的「南高屏公共運輸走透透999」方案，配合台鐵時程，預定於7月推出。

市長黃偉哲今天更出示剛出爐的「台南TPASS月票卡」，宣布台南市是全國第一個依照中央規定的版面完成製卡的縣市，首批2000張將率先在5月31日於台南、新營火車站服務台開賣。購卡費100元先由民眾預付，完成記名手續後將回饋至卡片內。

第二波6月15日起將再追加8000張，新增台南、麻豆、新營、關廟轉運站與各客運公司站點，包括新營客運新營、白河站，興南客運佳里、玉井、新化站，以及37區區公所等販售點。從6月30日起，更開放可於7-11、全家和OK超商預購。

黃偉哲還說，此次月票將與高雄、屏東聯手合作採用「MeNGo」平台，即日開放民眾註冊會員。5月31日配合卡片開賣，平台更將同步上架「大台南公車無限搭299」方案，可直接於平台操作購買方案、綁定卡片；另在台南、新營火車站服務台，也提供專人臨櫃協助綁定方案服務。

交通局長王銘德進一步指出，5月31日起完成「台南TPASS月票卡」購卡、記名、並購買「大台南公車無限搭299」方案後，即可在30天內無限搭乘本市市區公車、幹支線公車、厝邊公車、小黃公車、高鐵快捷公車及觀光公車，以及YouBike不限搭乘次數前30分鐘免費。

王銘德表示，此次月票由南高屏聯手以「ＭeNGo平台」推出，首次購買月票須至ＭeNGo網站或APP申辦會員，再到上述據點購買月票實體卡，每張卡預付100元。在MeNGo網站或APP綁定後，於第一次乘車前，還應先到7-11超商ibon過卡開通，完成上述記名手續後，就可獲得購卡費用100元的回饋。

王銘德強調，月票銷售初期，各服務據點都有駐點服務人員協助會員申辦及綁卡諮詢，也提供線上客服（服務專線4498399，手機撥打請加02），期能提供民眾更多元及完善的購票通路與諮詢服務。