花蓮79歲曾姓老昨翁開小貨車從巷口準備左轉時，撞上騎機車直行的53歲盧姓騎士，盧男頭部重創，經送醫搶救恢復生命跡象，卻呈現腦死狀態，仍在加護病房觀察。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市石壁街昨發生一起嚴重交通事故，79歲曾姓老翁開小貨車從巷口準備左轉時，疑未在路口停看左右來車，撞上騎機車直行的53歲盧姓騎士，造成盧男頭部重創，一度失去呼吸心跳，經送醫搶救後，已恢復生命跡象，卻因呈現腦死狀態在加護病房觀察，最後在今天上午宣告不治。

曾翁昨下午4時許開著小貨車載著劉姓女子沿石壁街151巷行駛，準備左轉進入石壁街，撞上騎乘機車沿石壁街直行的盧姓騎士，由於撞擊力道過大，貨車擋風玻璃上出現大片蜘蛛裂橫，盧當場被撞飛，且頭部直接重摔在地，隨即失去呼吸心跳，其機車前輪則卡進貨車駕駛座下方。

警、消獲報趕抵現場後，趕緊評估盧男傷勢，發現其顱內出血、多處內傷與骨折等，救護車實施外傷急救且給予CPR後，隨即送往慈濟醫院搶救，經醫護團隊的努力，恢復其心跳呼吸，不過卻呈現腦死狀態於加護病房觀察，最後在今天上午9時35分宣告不治。

經查，曾翁領有小貨車駕照，未有飲酒情事，盧則因傷勢嚴重無法酒測，警方初步研判事發經過，疑似小貨車左轉時未在路口停看左右來車，且無禮讓直行車，機車行經無號誌路口則未注意路口狀況，但詳細肇事責任還需要進一步釐清。