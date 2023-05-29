61歲台語歌后龍千玉，過去曾與曹西平的哥哥曹南平有過一段婚姻，生下一對子女；然而，近年來龍千玉先是經歷女兒不慎跌倒離世、兒子車禍墜谷所幸平安救回等巨變，沒想到她近日證實，愛情長跑20年的圈外男友其實早向她求婚。

根據《聯合報》報導，龍千玉受訪時證實，愛情長跑20年的圈外男友有向她求婚，但她擔心婚後要兼顧2個家庭，無法將媽媽與兒子擺在第一順位，因此婉拒了；接著她透露，男友曾送過自己99朵玫瑰花，兩人感情相當穩定，媽媽也將對方視為女婿，因此她認為陪伴比起結婚證書來得更重要。

事實上，龍千玉過去在節目《震震有詞》坦承，22歲結婚時沒報戶口，直到孩子要入學才辦理，一番話讓一旁主持人謝震武點出「當年法律認定需有公開宴客或是法院公證，只登記結婚未宴客並不具法律效力」龍千玉聽到後相當驚訝，直呼「是這樣嗎？我今天才知道！」但她與前夫的婚姻最後因聚少離多，僅維持7年時間便劃下句點。

如今龍千玉已有男友，且她在2020年接受《自由時報》專訪時，就曾認愛交往20多年的圈外男友，她表示當時消息曝光後，男友還曾碎念過她能不能再低調一點，而她則解釋，自己並沒有多說什麼，只是讓大家知道有男友的存在而已。