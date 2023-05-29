松高旗艦店預計於5月下旬開幕，店鋪面積破700坪，繼4月底公布獨家餐食服務後，MUJI無印良品再度公開松高旗艦店必買商品Top 10，包含首次引進台灣的商品以及在地開發的品項，希望透過越來越豐富的商品結構，齊備各式基本日常用品讓大家好好生活，更有餘裕的享受自在滿足的每一天。

1.松高旗艦店搶先販售多色款式「泡芙懶骨頭沙發」

懶骨頭沙發一直是MUJI無印良品的熱銷代表商品之一，曾被設計師認為是最能展現MUJI無印良品特色的家具，坐臥皆宜。其形式既不限定於椅子、也不只是墊子，而是讓消費者可以自由發揮使用方式。這次，松高旗艦店將領先引進全新款式：「泡芙懶骨頭沙發」，坐臥感更硬挺且隨著使用者姿勢而有不同形狀變化，貼合並支撐身型。「泡芙懶骨頭沙發」共有大小2款，分別為70x70cm 、42x42cm兩種尺寸，布套可拆洗，大款1色、小款則有8色可選擇，成組售價3690-5690元。多色款式可做為點綴居家空間氛圍的軟件首選。

無印良品首度提供窗簾販售服務。（無印良品提供）

2. 全台首次自日本引進窗簾販售服務

松高旗艦店將獨家提供窗簾販售服務，共5款樣式，分別為棉水洗無褶窗簾、棉水洗平織無褶窗簾、麻平織無褶窗簾、聚酯纖維薄紗無褶窗簾與棉薄紗無褶窗簾，售價390-1890元。採用原色、米、灰、藍、棕等沉穩的單色系為主，顧客可依據居家風格與透光性需求，挑選喜愛的材質與配色。

3. 刺繡服務再進化，讓自己DIY的手繪圖檔也能成為刺繡紋樣

顧客不僅可以指定喜歡的刺繡圖案，還可使用門市提供的平板裝置自行手繪圖案，並且輸出於選擇的布件上，成為獨一無二的專屬刺繡，同時也在過程中享受自行設計與配色的樂趣。

4. 「MUJI Green」首次推出大型植栽販售，讓綠意充滿日常

生活在都市，緊湊的步調常常令我們忘記自己也是自然的一部份。過往門市所販售的多為小型植栽。MUJI無印良品松高旗艦店提出「MUJI GREEN」生活提案，與在地園藝廠商合作，將中大型綠植栽帶入生活，也提供販售各式種子、盆器及園藝相關道具。

同時，MUJI無印良品特別透過「台灣企劃開發」，設計一款園藝用圍籬立架組（售價4590），主要考量台灣居家空間不易橫向種植植栽，因此設計開發讓顧客可用垂直空間種植花草的立架，於松高旗艦店限量販售。MUJI無印良品希望透過植栽讓顧客重新感受綠意，體驗四季。

5. 以花藝妝點居家，松高旗艦店搶先販售索拉花（Sola flower）與乾燥花

索拉草（Aeschynomene aspera）是原生於泰國的一年生草本植物，因可大量吸收二氧化碳，友善栽培環境，因此MUJI無印良品特別使用原生於泰國的索拉草，經乾燥、旋切、輾壓後裁切為紙片狀，以手工方式做成各款花朵形狀。由於索拉花本身沒有味道，且會吸收精油再揮發至空氣中，因此未來將成為門市販售的擴香道具之一，售價390-490元。

另外，考量到現代人生活忙碌且部分顧客受限於過敏體質，無法打造居家小花園，松高旗艦店獨家引進乾燥花選品系列，包含蠟菊、薰衣草、尤加利與星辰花等，售價390元。不僅保存期長且不需留意澆水與光照等照護問題，雖然不像鮮花絢麗，但由新鮮花乾燥而成的樣式，仍然有著獨特的氛圍，同樣能為居家帶來多彩的魅力。

6. 松高旗艦店獨家販售台東晚崙西亞橙系列商品，全果使用零浪費

MUJI無印良品與台東縣政府及東河鄉公所合作，嚴選台東栽種的晚崙西亞橙，考量其甜度、酸度與香氣皆比一般柳丁或柑橘類香濃，並且全果使用零浪費，生產開發一系列食農商品，包含晚崙西亞橙果醬、晚崙西亞橙紅烏龍餅乾、晚崙西亞橙香草茶、晚崙西亞橙紅烏龍、晚崙西亞橙咖啡、晚崙西亞橙啤酒及乾燥晚崙西亞橙片。MUJI無印良品希望邀請顧客分享台東的美味，讓民眾在台北就能品嚐到台東限定農產。

松高旗艦店獨家販售首次開發推出的檸檬磅蛋糕。（無印良品提供）

7. 松高旗艦店獨家販售首次開發推出的檸檬磅蛋糕

工作與生活忙碌時，常常需要吃點甜點，好好放鬆一下。MUJI無印良品將新鮮檸檬皮拌入麵糊中，烤成鬆軟綿密的磅蛋糕，入口帶有檸檬清香與奶油香氣，不論配上咖啡或茶飲都很適合，是下午茶的首選推薦，售價199元。

8. 松高旗艦店獨賣限量設計款黃麻購物袋

MUJI無印良品的黃麻購物袋以其耐用的材質與平實的價格，成為許多顧客的愛用品。MUJI無印良品松高旗艦店特別使用英文與注音符號的排列組合作為台北文字的設計，售價69元，限量販售。

9. 不浪費資源，首次推出「PROJECT HOPE」企劃（手工製作恕無法指定樣式）

過季寢織的報廢處理對於MUJI無印良品來說是每年都必須面對的問題，於是我們思考是否還能創造其他價值再利用，同時滿足顧客的生活需求？ 為此，松高旗艦店特別在開幕期間，推出全新企劃「PROJECT HOPE」系列，與家扶基金會合作，把將要報廢處理的織品布料，透過家扶夥伴手作的方式，再製為可用物件，首批推出「再生布製購物袋」系列，售價99-229元，讓顧客將袋子使用於日常生活中，進而減少一次性包裝袋的使用，與MUJI無印良品共同珍惜資源。

松高旗艦店開幕贈禮「限量北極熊攜帶式水壺」。（無印良品提供）

10. 「北極熊攜帶式水壺」獨家限量上市

夏季容易出汗，適時補水有益健康，若能使用自備水壺，便能為垃圾減量盡一份心力。MUJI無印良品特別選用350ml的攜帶式水壺作為松高旗艦店的開幕獨家贈禮，只送不賣。瓶身繪上北極熊自在悠游的畫面，提醒我們滿足生活需求的同時，也關心瀕危動物與環境保育。同時松高旗艦店也將提供給水機的免費服務。