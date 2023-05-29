民進黨籍縣議員林麗、謝家倫、林佩螢、林詩穎及謝正信，今召開「性別平權不能等、勿演戲給公道」記者會。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣消防局去年南方澳分隊發生性騷擾案，竟遭國民黨籍議員黃浴沂對於該案，嘲諷被害人房間為什麼不鎖門，是要引誘人家去看嗎？引起各界撻伐；黃浴沂今（29日）發聲明稿指出，「過程中，若因本人發言造成相關人員困擾及不舒服，在此表達歉意」，也希望大家不要再利用性騷事件消費當事人。

民進黨籍縣議員林麗、謝家倫、林佩螢、林詩穎及謝正信，今召開「性別平權不能等、勿演戲給公道」記者會，指議會質詢時，議員立桌牌聲援消防局性騷擾案被害者，卻遭黃浴沂在議場內咆哮指責立桌牌行為，一連串檢討被害者誇張發言與事後的不認錯；強調國民黨中央黨部再無所作為拒道歉，民間團體不排除發動街頭抗議。

黃浴沂同步發表聲明，日前在議會發言主要是表達2位女性議員在議事殿堂座位上放置標語，從單位質詢一直延續至縣長施政總質詢，甚至到預算聯席審查會，上面寫的詞句「我都生病了為什麼一直要換醫生」、「我洗澡被偷看為什麼是我沒工作」的標語，他要求主席基於維持議場秩序請2位議員將標語撤下。

他指出，該性騷案已送司法調查，當事人不想繼續宣揚，放那個牌子到底是什麼意思？ 基於希望大家不要再藉由此議題博取媒體版面再次傷害當事人。其次，現在是「兩性平等」的時代，無論男性或女性都要相互尊重，社會大眾對該事件並沒有完全了解，既然已經交由司法調查，大家就不要持續炒作這個議題。

黃浴沂強調，「這是本人的初衷，過程中若因本人發言造成相關人員困擾及不舒服，本人在此表達歉意，但也呼籲各界正視本人發言的主要目的是希望大家不要再利用性騷事件消費當事人。」他說，至於某政治團體揚言對他提出罷免，願意與該等政治團體坐下來坦誠溝通，避免因片面之詞、斷章取義造成誤解，模糊他真正的訴求。

對此，林佩螢表示，在議場發生這樣的事件，黃議員的聲明稿東扯西扯，明明傷害與消費被害者的是他，還故意扭曲是她跟林詩穎在傷害被害人，這則道歉聲明稿的誠意跟高度明顯不夠。

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