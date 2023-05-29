在與麥卡錫通話、就上周六晚間雙方達成的臨時協議進行最後的補綴工作之後，拜登在白宮記者會上表示，這個協議對美國人民是一個大好消息，「它解除了災難性違約的威脅，保護我們得之不易、這個歷史性的經濟復甦」。

在經過數周的角力後，美國民主、共和兩黨終於在上周六達成一項暫時性債限協議。該協議必須於6月5日前在共和黨掌控的眾議院和民主黨掌控的參議院通過，以避免美國有史以來第一次的債務違約。雙方都表示有信心通過法案。

拜登表示，我強烈促請參眾兩院通過該協議，麥卡錫應可獲得通過該協議所需的票數。

雖然白宮和麥卡錫達成協議，但強硬派共和黨人和進步派民主黨人已經表態反對。共和黨強硬派的眾院自由核心小組（House Freedom Caucus）成員表示，他們將試著阻止該協議在預計於周三進行的全院表決中通過。麥卡錫駁斥黨內想封殺該法案的威脅，稱「超過95%」的共和黨眾議員都非常肯定這項協議。

根據這項預算協議，聯邦政府債務上限將暫停到2025年1月1日、將限制2024年和2025年的預算支出、收回未動用的新冠疫情相關經費、加快一些能源項目的許可程序，以及對美國貧戶的食品援助計畫將納入額外的工作規定。

該法案將授權超過8860億美元用於2024財政年度的安全支出，以及超過7030億美元的非安全支出項目。此外，該法案還將授權2025財年的安全支出增加1%。