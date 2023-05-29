光禹國際總經理謝宗耀表示，HOLOPARK浮空劇場繼鹽埕印象、捷運美麗島站等本土全息劇碼受到廣大歡迎，近期準備推出充滿法式情調的〈紅磨坊卡巴萊全息歌舞秀〉全新劇碼；卡巴萊起源於1880年代法國，是一種具有喜劇、歌曲、舞蹈及話劇等元素的表演模式，透過全息技術，演出時浮空投影的人物與真人舞者交融，結合光影特效，穿梭於虛實之間，帶來沈浸式的體驗。

謝宗耀指出，HOLOPARK主秀場5G全息雙向異地共演測試已完成，預計6月底會在HOLOPARK戶外場地進行測試，透過移動式的全息舞台結合周邊機動結合市集，形成一個非常具有特色的全息演藝行動場域；未來進一步計畫佈建進行多點共演的測試，光禹國際有信心可以帶動另一波觀光人潮，活絡整個商圈共好獲利。

光禹國際董事長字維新表示，任何新技術都要有可執行的商業模式，才能在巿場上真正被大量複製，形成獲利的產業。2013年成立光禹國際，以全息技術及開發營運核心技術，在兩岸經營過無數大型數位主題樂園，在硬體獨門技術之外、有軟體文旅內容的思維。繼高雄HOLOPARK、嘉義亦將打造世界級的文旅HOLOPARK全息應用，除了全息演出，透過虛實互動，例如虛擬招牌，讓消費者隔空點餐，讓5G智慧消費娛樂商模真正落地，吸引民眾消費，藉以帶動周邊商家商機，同時達到城市行銷的目的。