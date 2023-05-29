立法院三讀通過《再生能源發展條例》部分條文修正，修正離岸風電定義，擴大可設置範圍，並加速地熱發展相關程序；此外，修法也要求未來新建、增建或改建一定規模建物，必須裝設一定比例屋頂光電。

民進黨立委洪申翰表示，此次修法為達成民進黨2021所宣示的淨零目標，首先，修正離岸風電定義，擴大可設置範圍，刪除離岸風電領海範圍限制，鼓勵水利設施兼作發電利用，希望未來能再更廣闊海域空間，找尋兼顧環境、漁業等平衡的多元海洋利用風場。

洪申翰指出，此次修法還訂定地熱專章，不再用不合身的《溫泉法》，要加速地熱行政程序，讓管理機制更完善，讓台灣豐富地熱潛力得以真正發揮。

此外，修法也明定未來新建、增改建，符合一定條件的建物，需要裝設太陽光電，洪申翰說，這會是新建建築的義務，修法希望兼顧能源自主、隔熱防漏水、平衡南北發電、增加住戶自用或賣電收益、大幅提升屋頂光電等目標，達成「都市用電，都市自發」。