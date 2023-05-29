第76屆世界衛生大會（WHA）正在日內瓦舉行，中國大陸代表27日發言指出，中方堅決反對日方單方面決定將福島核事故汙染水（核廢水）排海，並向日方提出三個問題，批評日方未對其他處置方案進行充分研究論證，敦促日方與包括周邊鄰國在內的利益攸關方和有關國際機構充分協商，接受國際監督。

大陸央視財經報導，中國大陸代表說，福島核汙染水排放進程將長達30年之久。福島沿岸擁有世界上最強的洋流，核汙染水排海10年後，有關放射性核素將蔓延至全球海域。此舉係將風險轉嫁給全人類。這不是日方一家的私事，而是關乎全球公眾健康的重大問題。很多國家和利益攸關方都表達了嚴重關切。在同各方協商達成一致前，日方不得擅自啟動核汙染水排海。

中國大陸代表指出，日方就核汙染水排海所作的辯解，歸結為一句話，就是「水質無毒，排放有理」。日方所言完全站不住腳，必須就一系列問題給出令人信服的答案。第一，福島核汙染水如果安全，日方為何不留著自己使用？為何不用於國內的農業和製造業？為何不向國內湖泊排放？日方理應就此做出負責任的解釋。

第二，將核汙染水排海是不是唯一可行方案？日本經濟產業省曾提出5種處置方案。日政府專家委員會承認，蒸汽排放、新建儲罐、水泥固化等方案成本高，排海是最便宜的方法，且對日自身的汙染風險最小。「說白了，選擇排海就是為自己省錢，讓全球遭殃」。

第三，核汙染水排海將對全球產生什麼樣的長期影響？核汙染水直接跟福島核事故中熔化的反應堆堆芯接觸，包含60多種放射性核素，其中氚的半衰期約13年，碳14的半衰期超過5000年。很多核素尚無有效的處理技術，部分長壽命核素可能隨洋流擴散並形成生物富集效應，將額外增加環境中的放射性核素總量，給海洋環境和人體健康造成不可預測的危害。日方明知水有害，還向海洋排，居心何在？這種為了本國短期私利，損害全人類共同利益的行徑必須受到嚴厲譴責和堅決抵制。

中國大陸代表強調，太平洋不是日本傾倒核汙染水的下水道。日方未對排海以外其他處置方案進行充分研究論證，單方面將不可預測的風險強加給國際社會，處心積慮為排海決定「洗白」，極其不負責任。中方再次敦促日方認真履行國際義務，與包括周邊鄰國在內的利益攸關方和有關國際機構充分協商，以最安全和最穩妥的方式處置核汙染水，並接受嚴格國際監督。