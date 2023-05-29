常說女生需補鐵、男生重補鋅，但營養師彭逸珊表示，根據調查男性最缺乏5種營養素，包括維生素E、鈣質、鎂、膳食纖維、維生素B2，其中膳食纖維攝取不足可能造成便秘，甚至增加憩室炎與大腸癌風險，需多吃蔬菜、水果、未精緻穀類補充。

彭逸珊在臉書發文，國民營養調查顯示，男生的維生素E、鈣質、鎂、膳食纖維和維生素B2攝取不足，雖然短期缺乏不會有什麼明顯感受，但等到出狀況時卻不一定可以補救，所以平常還是要多從食物中攝取這些營養，把缺少的5大營養素補回。

●維生素E：幫助抗氧化、減少自由基產生、增進皮膚與血球健康，缺乏可能會導致肌肉無力、溶血性貧血等情形。

食物來源：酪梨、橄欖油、杏仁、波菜。

●鈣質：與骨骼健康、凝血功能、肌肉與心臟的正常收縮及神經的感應性有關，缺乏可能會有骨質疏鬆、抽筋、心情煩躁、指甲脆弱等問題。

食物來源：鮮奶、小魚乾、黑芝麻、莧菜、豆乾。

●鎂：幫助維持醣類正常代謝、心臟、肌肉及神經的正常功能，缺乏可能會有容易睡不著、心情憂鬱、容易疲勞、記憶力下降等狀況。

食物來源：腰果、波菜、香蕉、鮭魚。

●膳食纖維：促進腸胃蠕動、幫助糞便排出，攝取不足可能會造成便秘、增加憩室炎與大腸癌風險。

食物來源：蔬菜、水果、未精緻穀類。

●維生素B2：幫助維持能量正常代謝、維持皮膚健康。吃太少可能造成口角炎、舌炎、脂漏性皮膚炎與畏光情形等。

食物來源：鮮乳、未精緻穀類、肉類、綠色蔬菜等。