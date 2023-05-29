66歲知名音樂人李坤城今年四月因大腸癌離世，並以海葬方式告別人間，兒子李卓軒透露當天只有自己和姑姑到場，連和父親相戀10年的林靖恩並未參加且表示：「不需要參加。」被李卓軒控訴因擔心承擔喪葬費用故意神隱。對此，網友們也紛紛為林靖恩說話，指出「夫妻不相送」習俗，並舉例當年國標舞女王劉真3年前過世時，老公辛龍同樣選擇缺席。

李坤城兒子於28日於父親臉書發文表示，爸爸海葬當天家屬僅他與姑姑出席，「林小姐怕負擔喪葬支出直接神隱，整個後事過程我都有通知她來，她只回『我不需要參加』」讓他不禁感嘆「人走茶涼，物是人非」。

據了解，台灣有許多複雜的喪禮習俗，其中「夫妻不相送」便是其一，據了解擔心未亡人過於傷心做出讓人難過的行為，才會衍伸出「夫妻不相送」的習俗。另一說法則是，還在世的未亡人為了展現對另一半的堅貞不移，所以不會在告別式當天相送。其中，國標女王劉真2020年過世時，辛龍不願看到愛妻羽化成仙，並未出席葬禮，而是前一晚在靈堂陪伴。

對於這次李坤城兒子控訴林靖恩沒有出席父親葬禮，不少網友提出這個論點，基於夫妻不相送的原則，林靖恩沒有現身其實情有可原，認為李卓軒在父親過世時，才說李坤城給的已經夠多了，過去爺孫戀這10年過程都沒說話，如今跳出來指責林靖恩，恐怕另有所圖。