資深音樂人李坤城4月病逝，不過李坤城兒子近日公開槓上林靖恩，指控對方偽造文書、搶房產，酸她是巨嬰，針對亡夫兒子的指控，林靖恩至今尚未回應，不過這樁家務事已引發外界討論，多數人都不解，為何李家人要在李坤城死後才出來公審，紛紛力挺林靖恩。

李坤城兒子李卓軒接連指控林靖恩偽造文書、搶房產、不處理遺產稅和房貸、海葬神隱、整天在老家喝酒打電動等罪，酸她是巨嬰，論壇「Dcard」有網友轉貼相關新聞，並發文：「大家怎麼看？是兒子惡意抹黑？還是？？」立刻引發網友討論：「李坤城兒子根本就不關心爸爸，大腸癌又不是車禍，什麼叫要氣切了才被醫院通知，明顯平常沒在跟爸爸聯絡，還瞎逼逼一堆 」、「講的好像她是為了遺產一樣，他們在一起10年欸，誰知道他會交往10年就過世啊」、「真的有話想講，幹嘛不透過自己本人帳號，要用爸爸的」。

有網友則認為：「兒子很怪，但海葬時女生沒到場好像也是事實，只能說我們這些外人的視角看起來，他們都怪怪的」、「女方從沒唸書後就未工作，確實是依靠另一半而活」、「有沒有想過，那間老家不只是林靖恩跟李坤城的回憶，更是『李坤城、李卓軒跟李卓軒媽媽』的回憶」，發文持續引發討論。

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