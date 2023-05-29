教育部指導、大學招聯會委託中央大學執行「大學先修課程資訊平台計畫」，提供準大一新鮮人在暑假提早參加大學先修課程，5月31日至6月22日受理報名。中央大學調查也發現，參與先修課程的第一屆同學，有高達87％的學生在大學進行多元學習，讓大學生活更多彩多姿！

中央大學執行的「大學先修課程資訊平臺計畫」，結合政大、清大、師大、成大、中興、陽明交大、中山、中正、彰師大、嘉大、東華、暨南、大同等14校共同開課，提供微積分、普通物理、普通化學、生命科學、程式設計、經濟學、會計學、心理學、英文、日文、計概等29門不同領域的先修課程，已邁入第四年，深受學生和家長肯定。

中央大學調查發現，第一屆參與大學先修課程的學生，有高達87％在大學期間進行多元學習相關規劃，如修讀學分學程、第二專長、雙主修、輔系、提前畢業、海外交換、國際實習……等，所占比例相當高。學生回饋因為修習大學先修課程，提供了思考與實作的經驗，對於適應新環境的人事物更具信心。

中央大學教務長王文俊表示，準大一新鮮人在暑假參加大學先修課程，不僅可以先適應大學的學習型態，又能折抵學分，未來將多出許多時間規劃大學生活。大學先修課程，除可增加自主學習能力，跨域的合作力、社會的實踐力、國際的移動力，再加上專業知識，就是絕佳的競爭力！

大學先修課程資訊平台，今年報名期間5月31日至6月22日，準大一生及高中在學生可根據個人興趣或專業方向，選擇適合自己的大學先修課程，替未來發展創造更多機會。詳細資訊，可參考網頁（https://cis.ncu.edu.tw/ApcourseSys）。