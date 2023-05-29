對於大陸國產客機C919的商業飛行成功，關注中國民航業的專家李瀚明表示，預計中國整個大飛機產業鏈，都將受惠於C919帶來的國產訂單。隨著訂單陸續交付，產業鏈協作的順暢程度也會有所提升。

香港《明報》報導，中國商飛今年較早時透露，C919訂單數量已近1200單。C919規劃未來5年，年產能計劃到達150架。商飛在今年初透露，C919大飛機必將提速擴產，大陸國產大飛機事業將從全面研製向產業化階段轉型。

觀察C919拿下的訂單，主要是大陸國內航企與租賃公司，其中國航、東航、南航3大航訂單數量共60架。此外還獲得了德國普仁航空、泰國都市航空兩家國外航企，以及航空租賃公司美國GECAS公司的訂單。據路透社，李瀚明表示，目前訂單多是國內公司。不過對於C919來說，「國內市場已經足夠大」。

中國C919目前仍未取得歐美的適航認證，包括歐洲航空安全局（EASA）和美國航空管理局（FAA）。航空業網路資訊平台FlightGlobal的亞洲部主編沃德倫（Greg Waldron）指出，在獲得許可證之前，「重要的國際市場對於C919來說是關閉的」。