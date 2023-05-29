新北市長侯友宜加速展開拜會之旅，他今天上午貼文拜會前行政院長毛治國，兩人對國政的看法，他更強調，投入人生第一場選舉，目的只有一個，就是不願意看到政治操作及意識型態，一再撕裂我們的國家，造成台灣這片土地及人民的對立與衝突，「不忘初心，方得始終」。

侯友宜說，前幾天他前往拜會熟悉又親切的毛治國院長及夫人。說起來很有緣，夫人是警大的教授，曾在警大一起共事，在他人生第一次選舉時，毛院長跟夫人也親自站台力挺；如今，對於他承擔的責任與挑戰，兩位更如往昔般，給予滿滿的鼓勵與支持，這份溫暖，從未減退，如同他從政的初心，未曾改變。

侯友宜說，在這次請益中，毛院長也以他豐富的從政經驗，跟他分享許多國政上的看法，包括面對國家的能源危機，必須依據科學數據研究，做出務實的判斷；對於超高齡社會來臨，伴隨的長照、勞動力短缺等議題，必須跨部會橫向溝通、合作，研擬具體有效政策。

侯友宜說，2018年他選擇投入人生第一場選舉，目的只有一個，就是不願意看到政治操作及意識型態，一再撕裂我們的國家，造成台灣這片土地及人民的對立與衝突。在他拜會毛院長及夫人的過程中，他也再次跟兩位表述他的初心，始終不變，無論未來的挑戰有多艱鉅，他都會勇往直前，不分黨派、不分族群，凝聚起所有人的力量，讓國家往和平、安定、繁榮的道路前進！