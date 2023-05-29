大陸國產大飛機C919迎來商業化落地高光時刻。28日完成全球首次商業載客飛行，相關產業鏈也被期待未來進一步國產化的新機遇，以及大批量訂單的製造交付商機。除截至2022年底已累計獲得32家客戶、1035架訂單，預計未來5年內產能規劃達到150架。浙商證券研報指出，未來20年大陸客機市場價值將超9兆元（人民幣，下同），單是國產客機訂單價值就超過1兆元。

大型飛機是一個國家科技能力、工業水準和綜合實力的集中體現，被譽為「工業皇冠上的明珠」。中信證券表示，大飛機產業戰略意義突出，C919是大陸首款完全按照國際先進適航標准研製的單通道大型幹線客機，對標空客A320系列和波音B737系列機型，將為大陸航空製造業帶來新機遇。

根據中國商飛官網顯示，目前共有三類供應商、合計超120家。I類供應商為核心的成品件供應商，主要由飛機的機體結構供應商、引擎供應商和各主要系統供應商組成，合計共40家；Ⅱ類供應商為子系統的結構件供應商，主要負責零部件集成和小工作包的分包共25家。Ⅲ類供應商為標準件和原材料供應商，共57家。

根據《中國證券報》引述中信證券分析，大型客機製造企業普遍採取「主製造商－供應商」模式，零部件供應主要採取全球招標的形式，由國內外供應商協同製造。大飛機製造價值鏈中，機體製造、機載設備、引擎價值量分別約為30至35％、5至30％與20至25％，由於大陸大飛機產業前期發展相對落後，自主配套體系不完整，供應鏈整體存在巨大的國產化空間。

同時依託大陸國內未來巨大的剛性需求以及海外市場的拓展潛力，預計C919大飛機的國內配套企業將受益於後續國產替代的推進，特別是為後續型號做好技術儲備。