新北市議員洪佳君，林國春、林金結、洪佳君、廖先翔到台北地檢署，告發行政院副院長鄭文燦，他們質疑鄭與高階警官是否知情im.B主嫌曾國緯是通緝犯並知情不報，是否涉及藏匿通緝犯，請檢察官調查。

新北市議員洪佳君（左）、林國春（中）、林金結（右）、廖先翔29日赴台北地檢署，告發行政院副院長鄭文燦涉嫌窩藏im.B主嫌曾國緯；林國春受訪說明告發理由。（劉宗龍攝）

林國春說，新北市長侯友宜一直在努力的就是如何將警察人事透明化，事務官的升遷要有客觀公正，要依據倫理及專業、考績才能升官及升職；三線一星升為三線二線的高階警察調動，是何等重要的事，如果是靠這種關係才可以外放當縣市警察局長，對其他很認真的警察情何以堪。

林國春質疑，警察怎麼可以跟詐騙集團的通緝犯勾結，且通緝犯是可以直接逮捕的，等於就是現行犯，但鄭文燦跟高階警察與槍炮彈藥案的通緝犯曾國緯在一起，這不是變相的窩藏通緝犯嗎？

林國春表示，如果高階警官知道曾國緯是通緝犯，再透過行政院副院長鄭文燦，一起請託三線一星升官三線二星的人事涉違法，因此要告發鄭文燦怎麼可以跟詐騙集團首腦曾國緯在招待所一起用餐，又怎麼可以知道通緝犯但卻不加以逮捕法辦？

林國春、林金結等人說，根據新聞媒體報導，曾國緯曾向行政院副院長關說高階警官人事案，代表曾國緯與該高階警官以及鄭文燦具有一定熟識程度才會提出破壞警界升遷制度的請託，請檢方查明。