根據新華網報導，中國載人航太工程辦公室副主任林西強表示，近期大陸載人月球探測工程登月階段任務已啟動實施，計畫在2030年前實現中國大陸人首次登陸月球。

目前，中國載人航太工程辦公室已全面部署進行各項研製建設工作，包括研製新一代載人運載火箭（長征十號）、新一代載人飛船、月面著陸器、登月服等飛行產品，新建發射場相關測試發射設施設備等。