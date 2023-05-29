#Bulls Scottie Pippen: “LeBron James will be the greatest statistical [player] to ever play the game of basketball. [Michael Jordan] was a horrible player.” pic.twitter.com/j3bQ8rWcte — Die-Hard Chicago Bulls Fans (@DieHardCBfans) May 26, 2023

名人堂球星皮朋（Scottie Pippen）持續抱怨他昔日的老戰友麥可喬丹（Michael Jordan），他在播客節目Gimme The Hot Sauce說：「詹姆斯（LeBron James）從數據來看將是史上最佳球員，喬丹只是一個糟糕的球員。我不認為有什麼史上最強的球員，籃球始終是團隊運動，一個人做不了什麼。」

皮朋指出，喬丹紀錄片《最後一舞》的材料來自當初公牛球員和NBA達成的協議，他們讓攝影師捕捉公牛隊球場外的鏡頭，結果喬丹獨佔了這些影片，拿去剪輯成烘托自己英雄形象的影集，忽視其他隊友的貢獻。皮朋在紀錄片裡幾乎是以負面形象出現（不滿低薪、受傷），皮朋還表示「影片藏不住某些事情，就是隊友們不怎麼喜歡喬丹。」

當然喬丹再怎麼霸道也是想要贏球，1991年總冠軍，皮朋負責防守湖人主將魔術強生（Magic Johnson），皮朋回憶媒體都在炒作「MJ對MJ」的戲碼，喬丹起初躍躍欲試，但是他的體型看不住魔術，最後還是放下自尊，把強生交給皮朋防守。

另外皮朋給予金塊中鋒約基奇（Nikola Jokic）很高的評價，約基奇是重視團隊的球員，皮朋說：「我也欣賞恩比德（Joel Embiid），但如果我有選票，我會希望約基奇拿下例行賽MVP的3連霸。」他認為湖人和太陽那種打法都太容易被預測，不像約基奇讓每個隊友都有能力得分。皮朋提到當年公牛的「三角進攻」是以低位做為攻擊位置，如果調整到高位由約基奇發動，應該可以產生很大的效用。