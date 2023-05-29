今年全球經濟景氣成長將放緩，台灣雖然也會受到波及，不過，徐蘭英說，受惠政府前瞻與公共建設預算規模仍創新高，並推行危老都更及社會住宅等，將支撐房市往正向發展。

國產今年已經啟用台中太平廠，緊接著台南仁德廠、新北汐止二廠也將陸續加入，同時高雄的鳳山廠、仁武廠也都將新增產能設備，屆時集團將以該產能與通路優勢，持續協助大量科技建廠與區域建設。

國產今年研發進程與新產品開發包括：1.各項產品導入碳足跡評估，建構產品碳足跡溯源資訊與碳足跡資料庫，並合作開發混凝土碳封存技術。2.持續混凝土多元副產物替代原料可行性研究與多元減碳技術的研發。3.綠建材標章與產品碳足跡查證申請及相關產品開發。4.預拌混凝土智慧製程技術實用化。5.高性能、自癒等功能性混凝土產品開發。

國產今日股東大會通過去年財報，合併營業收入為212.79億元，擇優出貨的策略發酵下，稅後純益高達42.36億元，比去年的29.33億元，增加了13.03億元，年增44.43%，EPS3.51元，創歷年新高，年增幅度更達到45.04％。今日股東會通過配息2元，也是創史上最佳。