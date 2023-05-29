英業達將6/13召開股東大會，今年的董事會改選亦受到矚目。英業達創辦人暨集團會長葉國一的次子葉力誠正式接班受矚目。

英業達（2356）在5月宣布，擬斥資3,125萬美元（約新台幣9.7億元）在泰國設立子公司，主要生產伺服器產品，新廠最快可望在2024年下半年進入量產。

英業達看好今年筆電、伺服器與智慧裝置三大產品線持續成長，將推升營收優於去年表現；法人指出，英業達伺服器業務接單傳捷報，拿下多款新AI伺服器代工訂單，客戶包括微軟、Google等大廠，估英業達今年伺服器營收將年增7%。

英業達第一季營收1201.82億元，創同期次高。出貨方面，第一季筆電出貨440萬台，較去年第四季持平，年減12%。雖然第一季筆電受惠3月標案訂單帶動出貨量優於原先預期，但伺服器因高基期季減雙位數、智慧應用適逢淡季也是雙位數季減，展望第二季，預估筆電出貨量可望較第一季高個位數成長，伺服器、智慧應用出貨量也季增高個位數，帶動營收呈現高個位數季增。