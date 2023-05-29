教育部青年署推動「112年青年暑期社區職場體驗計畫」，今年全國非營利組織（NPO）共提供650個多元職缺，包括課程教案設計、活動規畫帶領、地方生態踏查、網站與產品設計、社區產業行銷及經營等，青年除了能利用暑假賺取薪資，還能與其他夥伴跨領域交流，6月14日前截止報名。

去年暑假，就讀台灣海洋大學海洋文化研究所的蔡憶如、東海大學企業管理學系研究所的何丞利，透過計畫至「台灣漁業經濟發展協會」擔任漁村遊程規畫與行銷人員。職場體驗期間，協會安排培訓課程及參訪社區，藉此學習海洋、漁業等相關知識，並實際了解漁村特色與所面臨資源枯竭、人口老化、產業沒落等問題。

兩位同學以卯澳社區為實驗場域，結合當地海女文化設計潛水石花菜採集體驗，以及融入友善海洋概念的食魚教育活動，完成一套漁村永續旅遊遊程規畫，達成觀光與資源保存目標。

兩位同學從社區溝通到活動執行全程參與，並於活動結束後分析遊客回饋表單。數據顯示，有7成未曾參與過永續旅遊的遊客，在體驗同學所規劃的遊程活動後，未來願意以這種型態的旅遊為優先考量，這也代表成功提升了遊客對於漁村、永續發展的認同感。

在職場體驗的1.5個月期間，兩位同學還替協會設計遊程的行銷宣傳單，並且在台北夏季旅展進行休閒漁業的推廣，當日營業總額更是超過大家的預期。而兩人也憑藉職場體驗期間優異表現，一舉榮獲111年成果競賽第3場社區產業組第一名的佳績。

教育部青年署說，今年各式職缺即將於6月14日前截止，若名額額滿將提早結束。投遞履歷無數量限制，若有計畫相關疑問，可撥打免付費專線0800-885-881詢問，或前往「RICH職場體驗網」查詢。