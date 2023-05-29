花蓮縣秀林鄉、吉安鄉宮廟近日陸續遭竊，警方逮獲林姓慣竊，並在其處所起出多尊神像及金牌，包括一尊蘇澳天祝宮30年前遭竊的黑面媽祖，讓廟方又驚又喜，趕緊將媽祖像接回家。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

舉頭三尺有神明！花蓮縣秀林鄉、吉安鄉宮廟近日陸續遭竊，經警方調閱監視器並抽絲剝繭調查，鎖定一名林姓慣竊，20日持拘票在花蓮市逮到人，並在其處所起出多尊神像及金牌，甚至還有一尊蘇澳天祝宮30年前遭竊的黑面媽祖，如今能回到廟裡，令廟方相當感動，而林嫌經檢方訊問後聲押獲准。

新城警分局日前接獲秀林鄉和平村宮廟志工報案指，廟內有2尊關聖帝君神像遭竊，便立即展開偵查。

經警方調閱宮廟及路口監視器，發現竊賊當天身穿黃衣服，騎乘機車載著穿著橘色上衣的友人到宮廟，橘衣男子在外把風，黃衣男子則入內偷竊2尊聖帝君神像並放入木箱，再用白色的大尼龍袋裝起來，放置在機車前座後，沿台9線南下逃逸。

警方依車牌號碼鎖定犯嫌確認身份為遭列管的林姓慣竊，經擴大偵辦發現他另涉吉安鄉稻香村宮廟金牌竊案，隨即會同吉安警方組成專案小組，向花蓮地檢署聲請核發拘票，20日在花蓮市查獲林姓慣竊，並在屋內起出金牌、多尊神像等贓物，全案依刑法竊盜罪移送花蓮地檢署偵辦，因其涉花蓮、台東等地多起宮廟竊盜案，經檢方聲請羈押獲准。

不過警方在清查贓物時，發現林男處所內除和平村宮廟的2尊帝君神像外，還有一尊相當特別的黑面媽祖，林男稱是自己先前在蘇澳開路先鋒廟拿的，警方得知後加以查證，發現該廟無人管理，趕緊詢問蘇澳各宮廟有無不見黑面媽祖。

由於蘇澳天祝宮30年前曾遺失一尊黑面媽祖神像，經比對照片及詢問雕刻師傅，確認該尊確實為廟內的神像，廟方26日趕緊到新城警分局領取，見失蹤多年的媽祖神像相當感動，除上香告知要帶祂回家外，並向警方致上最大的謝意。

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