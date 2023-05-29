面對身為上季總冠軍的勇士，本季提前在西區準決賽遭到湖人淘汰出局的現實，史蒂芬柯瑞這下子決定不忍了，在接受《The Athletic》記者史雷特訪問時表示，勇士當前必須改變現況，且在休兵期趕緊補強，「老實講，我現在身邊沒有太穩定的幫手！」

「現在球隊陣容存在一定問題，我們勢必改變現況，有時候我真的感覺很疲倦，我也很想輕鬆贏下球賽，」柯瑞表示，「所以我不得不跟球隊提出要求，希望他們更在休兵期間趕緊補強，替我找來真正合適的幫手，這樣我也才有信心衝擊生涯第5冠。」

柯瑞的公開要求，也很快得到勇士老闆喬拉科布的允諾，他坦承當前勇士陣容確實需要補強，也答應柯瑞再奪一冠的要求，問題是以當前勇士的薪資空間來說，可以做出的運作或交易相當有限，除非勇士真的打算重新打掉原本的「三核心」陣容。

當前勇士的「三核心」柯瑞、克雷湯普生與卓雷蒙格林，其中克雷湯普生仍是勇士全力慰留的目標，就算他在今年季後賽表現始終不太穩定，也讓外界認定他已經無法找回昔日雄風，可是勇士仍希望這個「浪花兄弟」組合繼續存在，反觀格林在勇士的未來，卻是越來越充滿變數。