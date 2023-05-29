民進黨主席賴清德28日提出停機核電機組可維持緊急使用，新北市長侯友宜陣營的新北市議員江怡臻表示，民進黨能源政策蔡規賴不隨，賴清德承認台灣缺電，承認蔡英文政策錯誤，民進黨如果要轉彎，請把話說清楚，賴清德說的是緊急使用，還是選情緊急？

江怡臻說，民進黨2025非核家園做不到，能源轉型根本無法實現，錯誤政策導致產業發展受阻，燃煤增加，人民健康受害，用愛發電不成，只能改用「肺」來發電，民進黨對得起台灣人嗎？

江怡臻表示，台電在2023年購煤預算高達1732億元，比2022年增編1082億元，暴增2.66倍；而經濟部曾承諾去年用煤至少降2％，但實際用煤量卻達2812萬噸甚至超出39萬噸，今年4月電價調漲平均11％，6月則將迎來史上最貴電價，賴清德不但要讓台灣人民「用肺發電」，還要自己掏錢為民進黨錯誤政策買單。

江怡臻說，民進黨的躁進廢核政策，在各項綠能供給尚未成熟下，造成台灣供電不穩，六年來發生五次大停電，嚴重衝擊產業發展；民進黨甚至「讓世界看衰台灣」，包括美國、日本在台商會都大力疾呼台灣政府應關注電力不穩問題，國內外專家也提出台灣能源自給率過低、能源供應鏈、以及天然氣運輸航線脆弱，已造成國安問題。

江怡臻指出，賴清德務實台獨不台獨，非核家園不廢核，台獨做不到，非核也做不到，民進黨完全不值得台灣人民信賴，呼籲賴清德應該說清楚自己的主張，不要繼續詐騙台灣，編織空話假象。