神舟十六號飛行乘組名單對外正式公布，來自北京航空航太大學的桂海潮成功入選，即將開啟他的首次太空之旅。

極目新聞報導，37歲的桂海潮來自雲南省保山市施甸縣。這裡有看著桂海潮長大的鄉親長輩，也有與桂海潮一起背著書包上學、放學的髮小。在老家，桂海潮是鄰里街坊口中「這條街有名的大學生」、「北京航空航太大學的老師」、「將要飛天的太空人」。

施甸古名猛底，傣語意為美麗的壩子，原名石甸，後更名施甸。從施甸縣城出發，沿著施孟公路一路前行，大概走過20公里的蜿蜒山路就到了施甸縣姚關鎮，這裡便是太空人桂海潮的老家。

報導稱，尹成程在姚關鎮經營著一家售賣電動車的店鋪，兩人同歲，從小一起長大。他聊起桂海潮的童年，特別起勁。

尹成程表示，桂海潮屬於那種拿獎拿到手軟的學生，「高二的時候，桂海潮還參加了高三年級的高考模擬考，他竟然可以考到全校前幾十名。」

尹成程說，小時候，桂海潮也和他一起瘋玩，也會在插卡學習機上玩遊戲。小學時，他們學習都差不多，上初中時，桂海潮開始努力一些了，周末玩得少了，到高中時就更刻苦了。

「他戴眼鏡是學習學的，我戴眼鏡是打遊戲打的。」尹成程翻開網上桂海潮的照片，摸著自己的光頭笑著說，「桂海潮長得比較年輕。」

說起髮小桂海潮即將的飛天，尹成程表示，無論再忙也要盯著電視看直播。

桂海潮的一位本家伯伯在家鄉老街上經營著一家理髮店，門面不大，但客人不少。問起桂海潮，還沒等這位本家伯伯答話，坐在一旁喝茶的鄰居就先應了聲，「桂海潮就是他侄子，有出息。」本家伯伯手裡的活兒不停，臉上掛著笑應道：「孩子讀書好，就是工作忙，一年難得回來一次，現在他們家的門面房也租出去了。」

這時，原先搶話的熱情鄰居介紹起自己，原來他與桂海潮的父親是同學，看著桂海潮長大。他說：「上學時，桂海潮一直是資優生。」