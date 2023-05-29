但是在被問到這些價格管制措施的問題時，衛生部長Steve Barclay周日對媒體說，這不是他所理解的。

據該報導指出，英國首相蘇納克(Rishi Sunak)的辦公室正與超市洽談一種類似法國的協定，讓主要零售商以「可能最低」的方式收費。

部長Barclay指出：「我的理解是，政府正在與超市積極合作，解決食品價格上漲和生活成本等現實問題，同時還要時刻關注對供應商的影響」。

英國是西歐食品通膨最嚴重的國家，在過去一年，食品價格漲超過19%，為上世紀70年代以來最嚴重的一次。烏克蘭戰爭在一定程度上推高了能源價格，而能源價格飆升，也讓家庭預算吃緊。

在最近幾周，特易購(Tesco)和森寶利(Sainsbury's)等大型超市已宣布一些食品的降價。

英國零售商協會(BRC)將許多食品成本歸咎於政府的新法規，並且敦促政府簡化規定，而不是像1970年代一樣對價格進行控制。

BRC的Andrew Opie說：「這對價格不會有什麼影響，食品價格攀高是能源、交通和勞動力成本飆升的直接結果，也是食品製造商和農民漲價的直接結果」。