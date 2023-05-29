工作屬性不同，排班方式也不一樣，一名女網友表示，做過見紅休和排班制工作，她還是喜歡見紅休，因有很多國定假日可連放、和朋友聚餐也好約，也不會碰到跟同事想休同天要喬假的問題，問網友喜歡哪一種？多數上班族都認為見紅休相對輕鬆，可和家人一起計畫外出，排班通常只有休1天就要上班，「真的好累」。

原PO前天（27日）於論壇《Dcard》指出，排休和見紅休工作都做過，兩者各有優缺點，她點出排休優點是平日休假外出人較少，也方便到公部門、銀行辦理業務，不必連上5天班；壞處是很常要跟同事喬假，也無法隨心所欲選擇休假日，甚至國定假日和春節都得輪班。

原PO表示，見紅休的優點是跟朋友約非常方便，也有很多國定假日連假可以放；缺點是放假出門人潮多、易塞車、住宿等費用較高，但她還是比較喜歡見紅休，好奇問網友喜歡哪一種休假制度？

貼文引發上班族討論，多數人較青睞見紅休，「做過見紅休也做過排休，真的覺得排休很累，雖然可以上3天就休1 天，但休1天感覺根本不夠」、「見紅休啊！因為家人都見紅休，這樣才能跟他們出去」、「排休根本屎，好想見紅休啊」、「不喜歡排休，別人上班你休假，見紅休才有真正休息」、「兩個都做過，我比較愛見紅休，排休真的好累，如果太多人要休同天，還要跟別人搶假」。