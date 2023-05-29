環保署正著手「廢棄物清理法」修法，未來將更名為「資源循環促進法」，修法重點在把事業廢棄物更有效循環再利用，以及源頭減量等。環保署長張子敬表示，預計這幾個月能預告修法草案，並於下會期送入立法院審查。

據環保署規劃，「資源循環促進法」修法重點在將管理廢棄物轉為促進資源循環，提升資源利用並健全管理， 翻轉廢棄物定義，推動資源極大化、廢棄物極小化；而廢棄物將分為3類，第1類為可重覆使用、不需要加工可直接再利用；第2類是需要改變物質型態並經加工才能利用者；第3類為無法循環再利用或不具效用者。

環保署與歐盟今（29）日辦理「2023資源循環國際研討會」，促進台灣資源循環政策與國際接軌，並媒合資源循環產業，掌握國際最新技術及趨勢，持續深化台灣與歐盟的長期合作。

環保署長張子敬受訪表示，資源循環在國家的2050淨零排放路徑是很重要的項目，現階段也在進行「循環法」修法，就是要把以往對廢棄物的處理移轉成資源循環的概念，也就是只要是屬於可以循環的物質，都希望盡量可以被循環利用；此外，過去針對源頭的綠色設計是用鼓勵的，未來希望能在法規裡來要求。

張子敬說，當廢棄物回收的經濟獲利不足或動能不足時，環保署去補貼他，因此現在的家戶資源循環回收做得很好，但不諱言的是，補貼確實對創新技術的開發產生一定程度的限制，因此未來針對公告為應回收廢棄物（循環物）時，將向產源課徵「資源循環促進費」，補貼再利用產品最終使用者，引導再利用產品適材適所，讓這些產品能確實再被利用。

張子敬說，「循環法」修法草案預計下半年可以預告，目標立法院下個會期送審，也希望在今年8月22日能成立環境部，資源循環署也能在同日成立。