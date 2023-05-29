國民黨現任不分區立委林文瑞，因立法院通過選罷法排黑條款，導致無法登記參選雲林縣第1選區立委，29日一大早，林文瑞透過臉書聲明，雖然不能參選，但他相信一定會有強棒接替，他也會全力協助國民黨日後所徵召的候選人，一起完成光復雲林海線的重要使命。

林文瑞在臉書貼文指出，「文瑞要先向所有支持我的鄉親朋友以及國民黨的黨員同志們致上最深的遺憾與抱歉。對於20年前在水利會擔任員工，不得不聽從指示，擔下替人行賄的行為，並考量不影響日後的工作權及參政權，接受認罪協商，而由法院宣判緩刑」。

林文瑞表示，對於這次選罷法的修法，他始終懷著從政初心，希望朝著對國家民主發展有利的方向前進，但令人遺憾的是，民進黨不顧立院長久以來建立的委員會中心主義及台灣民主法治發展，直接否決經過內政委員會7次漫長討論後的修法版本，僅憑黨意就強行通過了如此有違憲爭議的法條。

可見民進黨對於比例原則、不溯及既往等憲政規範及人民的工作權、參政權已不屑一顧，如此「充滿選舉算計」的政治性修法勢必將產生諸多後遺症，將耗費更多國家資源來彌補。

林文瑞強調，即便如此，他還是沒有任何的藉口，必須再次向所有愛護他、支持他的朋友們致歉，雖然不能參選，但他相信一定會有強棒接替，他也會全力協助國民黨日後所徵召的候選人，一起完成光復雲林海線的重要使命。

林文瑞最後說，本屆立委剩餘的任期，他會秉持一步一腳印認真做事的初心，繼續與大家一起打拚，國民黨加油！雲林加油！中華民國加油！