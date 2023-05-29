藍營前台南市議員謝龍介近期曾表示，新北市長侯友宜披藍袍挑戰大位，能從綠營獲得3%的本土票。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉指出，侯友宜最重要的就是搶下嘉義縣，不然選戰就結束了。

吳子嘉昨（28）日在網路節目《董事長開講》指出，2024要打出一個「嘉義人選總統」的說法，如果侯友宜今天在出生地嘉義縣，都沒辦法贏過民進黨主席賴清德，那選戰就結束了。

對於侯友宜的選情，吳子嘉提出建言，「如果連他自己嘉義人的選區，都會輸給賴清德，那選個屁，嘉義沒贏之後什麼都不用說。」吳強調，若侯在嘉義縣能夠贏的話，嘉義市就有機會贏；台南若發生弊案，侯也有機會贏。

吳子嘉認為，2024選戰就是戰爭與和平的選擇，全世界的主要國家、媒體、國際聯盟都在討論台海危機，結果賴清德還能說出台灣沒有戰爭，並把鍋都甩給對岸。吳子嘉分析，台灣人2024只有一個目的，「誰當總統都可以，能解決問題最重要」。