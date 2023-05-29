黃小姐5年前容貌出現巨大變化，就像電影中的綠巨人浩克，讓她十分自卑。（大林慈濟醫院提供／呂妍庭嘉義傳真）

黃小姐年輕時十分清秀，動完手術，她希望能回到當年的模樣。（大林慈濟醫院提供／呂妍庭嘉義傳真）

45歲黃小姐5年前出現臉部皮膚變黑如淤青，體型也變大，拍照時連五官都看不出來，自嘲像浮屍、麵龜，浮腫到連鏡子都不想照，在大陸四處求醫都查不出原因，回台後輾轉來到嘉義縣大林慈濟醫院，檢查後找出2公分腦下垂體瘤，經神經外科即時手術順利摘除腫瘤，現黃小姐最大心願是找回當年清秀模樣，不再自卑。

家住雲林縣的黃小姐在大陸工作20多年，5年前發現自己皮膚異常敏感，不小心摳到就會出現類似擦傷痕跡，接著慢慢膚質變差、變黑，最後整個五官已腫脹到看不清楚立體的形狀，體型也變大，就像電影中的綠巨人浩克，訴苦每次照鏡子自己都會嚇到，明明不想哭，眼淚卻隨時腫脹含水，容貌變化之大，連親友、同事都難以置信，以為她是吃太多而變胖，面對背後的指指點點，讓她變得不愛出門、自卑、躲避人群、不敢照鏡子，更不用說拍照。

黃小姐說，她在大陸四處求助中、西醫治療，可以試的方法都試過了，就是一直找不到病因，無奈之下辭掉工作回到台灣靜養，疫情期間，肩頸延伸至頭部又出現劇烈疼痛，排尿次數也跟著減少，從骨科到中醫、神經內科、腎臟科等檢查無任何異常之下，最後在大林慈濟新陳代謝科醫師黃欣寧，細心為她安排抽血檢驗，果然發現生長激素過高，立刻安排住院做全面檢查，順利確診為腦下垂體瘤，後續轉至神經外科門診進一步處理。

神經外科醫師吳宗憲接手後，於門診第一眼看到黃小姐鼻子較大、下巴變凸、手指及手掌肥厚，明顯是肢端肥大症狀，加上檢查報告中的生長激素過高，證實為典型的腦下垂體腺瘤，建議她做手術治療，術中以3D導航精準定位腦瘤，以內視鏡經由鼻腔進入顱底將腫瘤完整切除，不僅出血量少、傷口小，更大幅降低疼痛，病人在住院5天後即順利返家。

吳宗憲指出，腦下垂體瘤可分為功能性及非功能性，功能性的包括泌乳激素瘤、生長激素瘤、促腎上腺皮質激素瘤、促甲狀腺激素瘤，因激素分泌過多，影響內分泌功能與出現不同症狀；非功能性的常因腫瘤過大壓迫視神經及視交叉，產生影響視力、視野的症狀。呼籲若出現視野狹窄、視力模糊、月經不規則、性功能障礙、外觀改變等，最好找相關的專科醫師做詳細檢查。

黃小姐父親為知名書法家，近日趁著回門診時，父女倆致贈一幅「醫術精湛」手寫字畫給醫師，表達無限的感恩之意，黃小姐更期待能早日回到當年模樣。