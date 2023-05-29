講求便利的超商，就連數位服務也求好心切。7-11與OK為繳稅提供好康；全家、萊爾富則為民眾生活大小事提供更快捷方便的服務。

全家會員APP「隨買跨店取」每月皆超過上百萬人次使用，為APP使用排行第一的招牌服務，去年推出「訂閱商品共享制」，後續網友不停敲碗許願，期望共享商品更多元、人數及機制更彈性，全家即日起「隨買跨店取」全商品皆開放共享，不僅商品數一舉超過300項，更有全帳戶、單件商品兩大共享模式可選擇，只需簡單三步驟就可設定完成，將可滿足消費者不同生活情境需求。

歡慶全家APP隨買跨店取共享服務全新升級，即日起至6月27日，凡開啟帳戶共享或商品共享服務，就有機會獲得1個月份Fami!ce霜淇淋。另外，隨買跨店取也將於5月31日至6月27日推出限定優惠組合，包含FamiCollection牧場直送4.0鮮乳（375ml）20入750元、蔬果拿鐵系列30入1000元、義美錫蘭紅茶30入500元等豐富組合，最低57折起。

杜絕吃電怪獸，夏日省錢有妙招，萊爾富攜手東元家電推出專人到府清洗冷氣的萊票券新服務。（萊爾富提供）

隨著時序進入夏季，天氣轉熱，許多民眾家裡已開始吹冷氣，但冷氣機長期未清洗，累積的髒污，容易導致出風量不足，影響冷房效能。萊爾富即日起攜手東元家電於Hi-Life VIP APP內的「萊票券」專區全新推出超商獨家的「分離壁掛室內機保養券」，不限廠牌單張原價2100元，特惠價只要1999元，每位會員限購1張，限量100張，兌換天數更長達180天，還享有1個月保固。

購買後，可直接上東元ELITE空調官網進行線上預約，完成預約後隔日，將由東元ELITE客服與消費者確認到府清潔冷氣機的時間，不僅可輕鬆成為幫家中冷氣省電的神隊友，還能清涼迎戰炎炎夏日，達到「三省一健康」省時、省力、省荷包。

OPEN POINT會員可直接使用OPEN POINT點數繳納綜所稅，1點折抵1元。（7-11提供）

7-11連續第二年攜手愛金卡公司打造全台最便利的O2O繳稅服務平台，藉由離家最近的6700家7-ELEVEN、行動帶著走的電子支付工具icash Pay、1600萬會員獨享的OPEN POINT生態圈，三大資源整合提供納稅人實體、線上兩大繳稅模式，並祭出繳稅賺好康，大方送OPEN POINT點數，最高回饋率達100％， OPEN POINT會員還可於7-ELEVEN門市使用OPEN POINT點數繳納綜所稅，滿足納稅人輕鬆繳、聰明賺的生活體驗。

民眾持健保卡或自然人憑證至OKmart使用OK.go，直接插入健保卡或自然人憑證並確認資料即可完成報稅繳稅查詢服務。（OKmart提供）

OKmart為讓消費者免買讀卡機、不再親跑國稅局人擠人，主推便民服務，民眾可持健保卡或自然人憑證至OKmart使用OK.go，直接插入健保卡或自然人憑證並確認資料即可完成報稅繳稅查詢服務，更推出「憑繳稅收據享指定商品優惠」，消費者於5月31日前選擇OKmart門市完成繳稅，即可憑繳稅收據享精選17款暢銷商品最低買一送一優惠，如森永質上雪糕-微苦焦糖歐蕾買一送一、杜老爺黑糖珍奶甜筒買二送二、曠世奇派草莓大雪糕買二送二等。