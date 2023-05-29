M31在第一季授權金佔營收71.4%，權利金佔營收28.6%，預計第一季已是授權金的低點，第二季部份客戶看到半導體上行週期的到來而投入新產品研發，今年新案授權金的營收將逐季增加。M31第一季權利金因為晶圓廠的產能利用率低迷，壓抑了權利金收入，但受惠先進製程新案加入量產，12~16奈米首次進入即已佔第一季營收14.9%，未來待晶圓廠的產能利用率回升，M31看好今年權利金的營收將高於去年，另外，M31也預計今年營收成長兩位數應該沒有問題。

M31第一季美國市場因終端需求不佳而衰退，但M31已陸續完成7奈米以下IP設計定案，將帶動美國半導體業者擴大採用，預估今年美國市場表現與去年持平。但台灣晶圓大廠加速設廠，M31憑藉自主研發實力與技術優勢，佔第一季營收26.3%， 預期今年台灣市場貢獻將強勁成長。歐、日、韓市場則有車用晶片的NRE(委託設計)授權金收入，第一季營收佔比來到18.8%的新高。

隨著晶片效能提升，巨量資料放大的趨勢不變，高速傳輸介面的應用市場滲透率持續提高，而歐盟要求蘋果手機採用USB type C充電，將帶動USB高速傳輸介面持續成長，M31為全球少數可提供16奈米以下先進製程基礎元件IP、高速傳輸介面IP供應商，未來長線預計可受惠此一大趨勢。