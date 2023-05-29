太平警分局辦理「112年太平義交整編基本訓練」針對民防團隊整編、全民防衛體系及協勤法令授課。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中太平警分局日前晚間辦理「112年太平義交整編基本訓練」，會中分局長蔡慶星特別表揚16位績優義交人員，其中義交幹事李鈴宥擔任義交10年，源自於19年前兒子小學時，放學過馬路發生車禍，受到許多人協助，因而投入交通安全宣導以及站崗工作，要把愛傳下去。

為落實交通義勇警察民防團隊編組，增進專業知識，太平警分局於日前晚間在分局4樓禮堂辦理「112年太平義交整編基本訓練」，計有中隊長潘振明及隊員等44位參訓，除由副分局長陳作豪、交通組長紀翰學擔任授課講師，針對民防團隊整編、全民防衛體系及協勤法令授課外，並邀請太平區衛生所護理長蘇香如講授「基礎緊急救護、創傷止血」等現場實地操作。

會中太平警察局分局長蔡慶星特別表揚16位績優義交人員，受表揚的全是支援警方重大勤務深獲肯定，如隊員林盈任、林佑澤在去年底執行多場太平運動公園大型活動交通疏導勤務，獲得民眾致電肯定。

而幹事李鈴宥擔任義交10年，認真協助隊務並支援各項火災現場交通疏導工作，獲得同仁一致讚同。目前也在慈濟醫院當志工、東區成功國小當導護媽媽，她表示，很喜歡站交通崗，主喜歡在交安領域付出，主要是19年前兒子放學曾發生車禍，當時她緊急害怕不知所措，受到校方及許多愛心人士幫助，孩子順利渡過難關，她也決定把愛傳下去。

太平分局分局長蔡慶星表示，非常感謝義交人員對分局的支持，希望透過這次整編訓練來精進各項法令知能、執勤技巧，正所謂「警力有限，民力無窮」，有您們無私的付出，讓太平地區的交通更加順暢，讓用路人更加安心。