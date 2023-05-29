昨下午雲林麥寮拱範宮的澎湖三甲七保夜巡會香活動，在澎湖縣政府廣場舉行起駕大典。（許逸民攝）

去年繼大甲媽跨海抵澎交流後，雲林麥寮拱範宮暨台灣開山媽祖聯誼會一行600名媽姐信徒，昨也搭船到澎湖馬公，進行夜巡三甲七保會香儀式，澎湖出動13頂會噴火，閃閃發光的電子武轎聯合踩街繞境來熱情迎賓。澎湖縣長陳光復等貴賓到場共同點燃起馬炮，祈求媽祖庇佑澎湖風調雨順，縣民安居樂業。

陳光復表示，麥寮拱範宮與友廟600名信徒來到澎湖繞境祈福，無論是宗教交流、文化交流或促進澎湖觀光旅遊，除了代表全體縣民表示歡迎之外，同時也祝福行程順利圓滿。

澎湖縣長陳光復等貴賓共同點燃起馬炮。（許逸民攝）

主祀媽祖的麥寮拱範宮，奉祀湄洲媽祖廟正六媽神像本尊，創建於清康熙24年（西元1685年），意求拱衛範圍內生靈平安永康，現被列為國定古蹟，與北港朝天宮、台西安西府與褒忠馬鳴山鎮安宮等並列雲林四大廟宇之一。

澎湖出動13頂會噴火，閃閃發光的電子武轎聯合踩街繞境來熱情迎賓。（許逸民攝）

昨日雲林麥寮拱範宮開山媽祖結合台灣本島13間宮廟的澎湖三甲七保夜巡會香活動，在拱範宮副董事長林龍山率領下，自嘉義布袋搭船至澎湖馬公港，同為國定古蹟的澎湖天后宮則由主委蔡光明等率馬公三甲七保的主委與董事等人一起在馬公港區接駕後，媽祖駐駕提標館，下午於澎湖縣政府廣場舉行起駕大典後，由陳光復與來賓一起點燃起馬炮出發，所到之處煙火、鞭炮聲不絕於耳，場面相當熱鬧，晚間則駐驛天后宮。

蔡光明在接駕時透露，雲林麥寮拱範宮開山媽祖，今年在決定出巡擲聖筊時指示前來澎湖，且還擲出7個聖筊最多，因而成行，也間接帶動觀光熱潮。他說，近年來天后宮與台灣各友廟，展開宗教文化交流，並力促抵澎觀光會香，明年3月全國媽祖聯誼會在澎湖召開，屆時會有2000餘人抵澎，為澎湖淡季觀光帶來新的方向。