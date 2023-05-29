台灣位在歐亞板塊和菲律賓海板塊的交界上，經常發生板塊活動造成地震，每次地震都會造成地質變化，中央氣象局今天公布「地表位移速度場月報」，氣象局長鄭明典看了指出，台灣島正持續穩定變形中。

「報地震-中央氣象局」臉書粉專今早貼出中央氣象局地表位移速度場月報，根據台灣全球導航衛星系統觀測資料，經地震測報中心解算處理，公布近1年相對澎湖白沙站的相對水平速度場，供大眾參考。

文PO出後，鄭明典隨即在臉書轉發，表示短時間比較，變化不大，但「台灣島持續穩定的變形」，根據圖片顯示，台灣變形最明顯的地方是花東，以及南部地區，花東逐漸往西北方位移，南部則往偏西方位移。

對此，許多網友紛紛留言：「台灣越來越瘦長」、「南部位移那麼大，但是地震相對少......」。過去氣象局地震中心副主任吳健富曾指出，氣象局在台灣各處設置許多GPS站，用來了解台灣位移、速度變化，看出擠壓的方向，了解地殼變形的趨勢。