苗栗一名女童在就讀國小五年級時遭到王姓鄰居伯伯摸胸部及下體，未料伯伯食髓知味，往後的寒暑假期間都會趁照顧女童時猥褻對方。苗栗地院審結，依王男對未滿14歲女子犯強制猥褻罪及強制性交罪，應執行有期徒刑4年6月。可上訴。

判決書指出，王男為A女的鄰居，從A女讀幼稚園時就互相熟識，2019年暑假期間，當時A女正準備升小學六年級，王男每天都會到A女的租屋處照顧A女，但王男趁機對A女伸鹹豬手，撫摸A女的胸部及下體。

隔年寒假期間，王男再度利用接送A女返回租屋處的機會，隔著衣服觸摸A女的胸部及下體，多達10次，同年暑假變本加厲，在租屋處強行脫下A女的外褲及內褲，以手指侵犯A女1次，全案經由苗栗地檢署偵結起訴。

對此，王男接受偵訊時，坦承對A女作出該些行為，但否認做出強制性交行為，稱是A女拉他的手去碰胸部，若他不照做，A女就會生氣，他絕無違反A女意願，只是單純與A女嬉鬧而已。

苗栗地院審理時，法官認為A女證述王男未經同意觸摸胸部、下體等情節前後一致，且王男與A女為長輩與晚輩的關係，自A女年幼時開始照顧A女，是A女的乾爹，依據一般人倫互動關係，實在難認A女有與王男性交或猥褻的動機與意願，故王男的行為明顯違反A女意願。酌情後，依對於未滿14歲女子犯強制猥褻共11罪，各處有期徒刑1年10月；又對未滿14歲女子犯強制性交罪，處有期徒刑3年8月，應執行有期徒刑4年6月。可上訴。