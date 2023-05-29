市長盃自由車錦標賽將於6月4日登場，大溪復興路段實施交管。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

一年一度的全市自由車賽事來囉！桃園市將於6月4日、本周日舉行市長盃自由車錦標賽，桃園市政府警察局為確保參賽選手安全，競賽當日6至11時，針對競賽路線將分階段實施交通管制，禁止車輛及行人通行或穿越。

市長盃自由車錦標賽將於6月4日登場，大溪復興路段實施交管。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

賽事路線自石門水庫／南苑停車場→康莊路五段→康莊路三段→神牛坡（桃59-1）→台七線→118縣道（羅馬公路）→台三線→中山東路→竹28→佛陀世界（計時終點），全長66.3km。

選手們將全力以赴，以求佳績，競賽過程勢必以最快的速度行駛，追求刁鑽的路線，故競賽期間可能會跨越到對向車道，為確保選手及用路人的安全，桃園市政府警察局將會嚴格管制賽道，視道路條件實施「單、雙向交通管制」，以提供安全的比賽環境，實施管制時，也請駕駛朋友們配合暫停或依指揮行駛。

此外，為減輕交管的影響，將實施「階段性管制」，在選手車隊將在抵達前開始管制，直至車隊通過後，會立即開放通行，管制期間除緊急救難車輛、工作人員及選手外，禁止任何人、車在賽道上行駛或穿越，詳細競賽路線、時間可至「桃園市政府體育局官網：https://www.dst.tycg.gov.tw/」查詢。

桃園市政府警察局提醒，如有行經周邊路段需求，建議先行規畫替代路線，改道行駛，未能改道而受到管制影響時，請市民及所有用路人朋友耐心等待，一同為奮力馳騁的選手們鼓勵加油。