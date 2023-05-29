藍綠互控黑金，立法院日前三讀通過「選罷法」修正案，國民黨投反對或棄權。民進黨今天強調，民進黨主席賴清德上任後，展現民進黨反黑金槍毒介入政治的決心，反觀國民黨及新北市長侯友宜只是「嘴說反黑金，身體挺黑金」，在重要的修法時刻投下反對票，顯然就是「說一套，做一套」。

民進黨發言人張志豪、卓冠廷及競辦發言人戴瑋姍今天召開記者會。張志豪表示，反黑金槍毒是全民的共識和期待，未來參選民代本該要有更高的標準。賴清德上任後，也推動相關黨規的修正，藉以表達民進黨回應社會的期待，展現民進黨反黑金槍毒介入政治的決心，也樂見行政院提出選罷法的修正。

他說，遺憾的是，當行政院送出選罷法修正版本時，我們卻看見這段時間不斷用抹黑、捕風捉影的手段，攻擊賴清德及民進黨。國民黨作為最大在野黨，侯友宜卻和黑金持續保持「厚友誼」，不僅迴避表態，對法案三讀通過更是語帶保留；國民黨在立院議場進行三讀時，更是直接投下反對票，這種說一套做一套的行為，令人跌破眼鏡。

侯友宜在各種場合多次提到治安的重要性，也談到以自己過去整頓治安的好成績為榮，但卓冠廷表示，新北市的治安事件不但節節高升，2022年的槍擊案件為六都最高，2023年1月到4月刑案發生數也是六都最高，在侯友宜高調於高雄參與見面會的同時，三峽國小前再度發生槍響、幫派男砸車的事件。

他也抨擊侯友宜才剛談完治安、反黑金的重要性後。隔天，就和國民黨立委吳怡玎之父，涉嫌炒股的吳光訓同桌共進早餐。就連和詐騙吸金犯都是厚友誼，曾和亞太國際吸金10億的主嫌秦啟松多次同場，都可以裝沒事，一再迴避各界質疑。

卓冠廷強調，治安事件不斷發生，已成侯友宜選總統不能兼顧市政的鐵證。「請侯友宜你從市長與總統候選人之中擇一，好好對新北市民負責。無心做，就辭掉市長吧！」

戴瑋姍也指控，侯友宜和國民黨刻意視而不見，縱容黑金及詐騙犯藏身黨內，她呼籲國民黨議員徐巧芯用同樣標準全面檢視吸金詐騙案，「不要又切割裝不認識。也請侯友宜講清楚，國民黨卻極力反對「排除黑金槍毒」參選的選罷法修正，「是不是你下令反對？」