南韓實況直播主「企鵝妹Jinny」（柳允進）近期來台直播徒步環島，在網路上享有高人氣的她，每次開直播都會引發話題，日前企鵝妹發文透露，自己已經走了28天目前抵達嘉義，完成了環島70％，但昨（28）日因為她的腳底水泡沒辦法完全好休息一天，讓粉絲看了十分心疼，希望她能多休息幾天。

企鵝妹昨（28）日在IG上發文表示，自己從台中豐原走到嘉義大林，總里程數已達到720公里，沿途的風景優美且遇到很多有趣的事情，更透露自己救了一隻名叫Gina的狗狗；接著，她提到「目前完成了大約70%的路程，現在我們已經在南台灣了！非常期待可以繼續走遍台灣其他的地方！超期待的」。

不過當她走到中部時，由於腳上不斷長出水泡又破掉，加上下雨天走路，鞋子溼氣重，傷口不但沒好反而更嚴重，前些天在直播中還特地展示傷處給大家看；對此，粉絲看了紛紛在直播過程中留言「該換雙鞋子了吧」、「只休一天傷口根本不會好」、「她那腳的狀況，真要休要休3天以上吧」、「一直走傷口一直磨根本不可能會好」、「裡面爛了啦」、「多休息幾天啦」、「該關機一周了」。

事實上，這並非企鵝妹第一次因身體狀況暫停環島行程，兩周前她曾在Twitch發布通知，表示徒步環島計畫將暫停一天，由於「早上發現腿跟腳還是很痛，因此將休息一天，週末再繼續原定計畫，希望未來能沒有病痛繼續環島旅程」粉絲得知後相當心疼。