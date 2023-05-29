凱基全球菁英55ETF(00926)基金經理人施政廷表示，凱基全球菁英55(00926)所追蹤的彭博全球產業菁英55指數，以市值大、利潤高、賺錢效率高三大指標，篩選出廣布歐美主要成熟國家的55檔優質成分股，截至5月23日止，成分股中包含美國雲端服務大廠、跨國大藥廠、瑞士食品飲料大廠、愛爾蘭工業氣體供應大廠等國際菁英企業；並依據風險調整後動能指標，隨產業強弱勢每季動態加減碼產業權重，當產業強勢時放大上漲潛力；反之則降低弱勢產業的影響。該基金將在6月2日掛牌，成為6月台股首檔掛牌ETF。

在評價偏低與中國解封商機兩項利多帶動下，歐股今年以來吸引投資人青睞，績效亮眼。施政廷說明，德股及法股的本益比目前約在11-14倍，低於美股的17-20倍，評價面相對便宜；在目前市場不確定性仍高的情況下，便宜股票的下跌空間較小、CP值較高，較受市場青睞。另一方面，歐洲經濟依賴中國出口及旅遊商機的比重較高，市場預期今年在中國解封效益之下，歐洲景氣能獲得提振。

施政廷認為，美股雖受壞消息頻傳的氛圍，導致市場對美股企業獲利預期過度悲觀，但並非全面走弱，龍頭企業漲勢仍持續。根據彭博資料顯示，對比S&P 500指數、世界指數、新興市場指數以及台股加權指數表現，若將2007年設為基準100，15年後S&P 500指數達351，領先台股的287、全球的218、新興市場的104，顯見歷經次貸風暴、中美貿易戰、新冠疫情等多次空頭洗禮，拉長投資期間來看，美股仍是全球股市領頭羊。

施政廷指出，為了同時掌握美國與歐洲等成熟市場成長契機，投資不妨配置結合上述兩者的標的，然而在台股掛牌的海外股票ETF選擇較少，根據投信投顧公會資料顯示，海外股票型ETF合計61檔，大多追蹤單一市場或單一產業、主題。相較之下，凱基全球菁英55(00926)所追蹤的彭博全球產業菁英55指數，不僅投資版圖覆蓋全球主要成熟國家，更涵蓋11大產業，一站就可購足成熟國家不同產業的成長機會。