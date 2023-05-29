輝達黃仁勳談產業趨勢

上周，人工智慧晶片設計巨頭輝達（NVIDIA）挾著AI趨勢，繳出亮眼營運成績單，刺激股價大漲近3成，有望成為全美第七家市值突破1兆美元的企業。這也讓輝達創辦人兼執行長黃仁勳今（29日）在台北國際電腦展（COMPUTEX 2023）的演講更受到矚目，外界好奇黃仁勳對未來AI產業的獨到見解。

事實上，輝達在3月的人工智慧和元宇宙時代大會（GTC）上，已經宣布了一系列在生成式AI、模擬和協作方面的技術突破，這些突破促進全球領導企業的生產力和效率，而黃仁勳今現身說法的內容，預料仍會以AI話題為主，有望將熱潮推到最高點。

黃仁勳開場即以中文大家好向滿場觀眾問好，並稱自己很久沒有公開演講，「祝我好運。」現場大咖雲集，台塑集團總裁王文淵率領台塑四寶董事長到場聆聽。黃仁勳開場即暢談AI將改寫未來人類生活模式，各項產業都將深受AI的影響。

此外，黃仁勳在介紹自家產品時還秀台語「省很多錢欸」喊話，買越多省越多，引起現場嘉賓笑聲與線上聊天室網友們熱烈討論。針對未來AI應用，黃仁勳明確提到，以前的工廠是製造看得到的東西，但未來每個企業都會有AI工廠，或許你可能看不到這些運算製造了什麼，但那才是未來。

黃仁勳現場也直接示範AI應用，以即興歌詞編成廣告歌。黃仁勳表示，以前做不到的現在都可以做到了，這會帶來多大的突破，可以在不同資訊之間進行轉換，這就是為什麼大家都很興奮。