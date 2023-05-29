麵食是不少人的主餐選擇，營養師李婉萍分享11款常見湯麵的熱量排行榜，第一名為紅燒牛肉麵，一碗熱量高達963大卡。她表示，湯麵除了熱量過高，也隱藏鈉含量爆表的危險，因此高血壓、腎衰竭者要少吃含鈉量高的紅燒、榨菜肉絲麵。

李婉萍在其臉書表示，許多人的午、晚餐會食用湯麵，常不知不覺吃下比飯類更多的熱量，因此她整理常見的11種湯麵熱量，並建議民眾食用湯麵時，可加點燙青菜、豆乾、海帶、滷蛋等，以增加一餐的營養均衡度。

11種常見湯麵熱量排行如下：

1. 紅燒牛肉麵(959g)：963卡

2. 排骨酥麵(738g)：747卡

3. 餛飩麵(700g)：602卡

4. 鵝肉麵(727g)：579卡

5. 酸辣湯麵(753g)：577卡

6. 榨菜肉絲麵(700g)：532卡

7. 肉羹麵(729g)：460.7卡

8. 鴨肉麵(682g)：431卡

9. 土魠魚羹麵(606g)：430卡

10. 湯意麵(338g)：379卡

11. 擔仔麵(378g)：282卡

至於如何避開湯麵的地雷，她表示，可注意湯底、料理方式、配料，以免攝取過多熱量、鈉含量、醣含量，與高脂肉類。

1. 湯底優先選擇清淡者。紅燒、榨菜肉絲鈉含量高，高血壓者要避開這類食物。另外，過多的鈉也會造成水腫。

2. 料理：糖尿病患最好避開勾芡的湯麵，例如羹麵類。因太白粉溶於水後會增加醣類含量，導致血糖飆高，也容易使人變胖。

3. 配料：炸的肉塊、有絞肉的餛飩，如排骨酥麵、土魠魚羹麵、餛飩麵，除了高油脂，還多了不少醣類，導致澱粉量容易爆表。