基隆市警方日前查獲民眾開毒趴，因為嫌犯涉嫌襲警，遭警方壓制。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

蔡姓女子與兩名女性友人及一名男性友人，26日上午在基隆市某商務旅館開毒趴，因為暄鬧不已，商務旅館要求警方協助。警方將一行人帶回派出所詢問時，蔡女不僅向警方叫囂，甚至想動手襲警，蔡女遂遭警方以強制手段壓制，並依涉犯毒品危害防制條例、妨礙公務罪，移請基隆地檢署偵辦。

妙齡女子開毒趴還叫囂 遭警「大外割」壓制畫面曝光

近日在網路有一段影片，內容是一名穿著入時的女子遭警方壓制，並且在過程中春光外洩，引起民眾的議論。

基隆市警察局第二分局表示，26日上午獲報後，便趕到商務旅館現場，並且在房內起獲一包1.6公克的毒品咖啡包。經快篩顯示，咖啡包含有二級毒品安非他命，隨即將現場的3女1男帶回派出所偵辦。

過程中，蔡女在被帶上警車的過程中，疑似因為吸毒後意識不清、情緒失控，在路邊便向警方叫囂，甚至打算出手攻擊員警。員警立即以柔道的大外割將蔡女壓制在地，依法實施管束。

因為這件事情就發生在路邊，一旁的民眾將警方壓制過程拍下，因為蔡女身著露肩洋裝，在遭員警壓制時，洋裝的肩帶滑落，內衣暴露在外。對此，看到這段影片的網友認為，因為壓制蔡女的是男性員警，在旁明明有一名女警，但從影片中來看，女警除了遞上手銬外，沒有什麼作為。

對此，二分局表示，女警雖共同執行，惟未顯現強勢態度作為，第二分局將加強教育訓練。

全案警詢後，依毒品危害防制條例罪嫌及社會秩序維護法妨礙公務罪，移請基隆地方檢察署偵辦。警方表示，絕不容許任何人挑釁公權力，也呼籲市民，毒品戕害身心甚鉅，切勿輕易嘗試，警方將持續全力掃蕩毒品犯罪，還給市民安居環境。

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