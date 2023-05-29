高雄星巴克稍早傳出槍響！今日9時35分許苓雅區中正一路、大順路口某民宅3樓內，疑似有人朝對向路口星巴克開槍，轄區警方獲報到場，目前正進入民宅蒐證，進一步調查釐清，不排除嫌犯是持BB槍，現場查獲BB槍子彈；而市議員林智鴻當時正在裡面買早餐，也全程目擊到驚險一幕，他表示，趕緊請店內店員報警，所幸初步無人受傷。
今日上午9時35分許，苓雅區中正一路、大順路星巴克傳出槍響，嚇壞裡面用餐的顧客，當時在內買早餐的林智鴻也險遭波及，他驚險回憶表示，當時他剛進入星巴克點餐，沒多久就聽見星巴克建築物有疑似被BB彈襲擊的聲音，嫌犯不斷朝星巴克及停車場的車輛狂射，地上也掉了許多BB彈，他循線往射擊的方向查看，赫然驚見對面民宅3樓有人持槍攻擊。
林智鴻當下趕緊向店家反映此事，但過程中嫌犯仍未作罷，持續掃射BB彈，店家報警後，約莫5分鐘警方就火速趕到。林智鴻說，慶幸的是沒有人員受傷，事後店家也沒疏散民眾，警方有到場採證，並到民宅查看。
苓雅分局獲報到場，在現場查獲BB槍子彈，不排除是嫌犯拿BB槍朝星巴克射擊，詳細原因待警方進一步說明。
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