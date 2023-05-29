海運景氣眾說紛紜，台驊投控董事長顏益財今日表示，市場上老船已經陸續被拆解了、美西運能上小船也已經退出了，「老小」皆退場的情況下，運能供給增加有限，運價雖然不會再回到疫情期間的高峰表現，但也不至於再往下，今年營運應可持盈保泰。

面對美中兩大霸權競爭，顏益財也透漏，未來的物流市場也可能成為「一個世界、兩套系統」，以中國為主的社會主義國家是一套系統，以歐美的民主國家又是一套系統，這部分台驊上海總部已經提前因應，藉此因應全球局勢做更彈性化調整，他也看好印度未來市場相當龐大，會先成立新加坡為第三總部。

台驊今日舉行股東會，顏益財表示，今年市況是驚滔駭浪，但看營運應可以持盈保泰、有驚無險。傳統上第三季會走入歐美市場的傳統旺季，最快在今年第3季、最慢年底俄烏戰爭有望落幕，市況有機會有一些小反彈，但即便如此，運價也不可能回到疫情期間的高峰表現，但運價要再往下也不至於。

顏益財表示，他對市況仍舊樂觀看待，因為美西運能上小船已經退出了，市場上老船已經陸續被拆解了，剩下相對較舊的船舶也需要降速因應減碳標準，運能供給增加有限。且他認為，三大聯盟下的各家船公司在疫情前有豐厚獲利支撐，應不會市場上重蹈殺價競爭覆轍，運價也可相對有支撐。

顏益財也評估，貨櫃運價接下來應會見到一波拉鋸，GRI（綜合附加費）能否順利調漲還要觀察，就營運來看，第二季看應該不會低於第一季，但第三季比第二季好，應該是可期待的，且未來再發生因為殺價破產退出市場的可能性有限，長線上只要撐過2024年新一波大船下水的壓力，2025年、2026年後營運就會回升。