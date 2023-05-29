台中海線台中港酒店驚傳醉漢闖入女子客房事件！有網友在臉書社群po文表示，一名女子3月10日住宿該酒店且已就寢，遭多名酒醉陌生男子進入房間，在床邊徘徊，女子精神受到極大驚嚇。台中港酒店指出，案發第一時間即緊急處理，目前女子已提告，全案進入司法程序，不便表示意見。

網友在臉書社群《好想住飯店》po文指出，今年3月10日，一名女子住宿台中港酒店，晚上11點多，女子已就寢，結果有多名酒醉的陌生男子進入房間，在床邊徘徊，造成該名女性旅客精神受到極大驚嚇。

網友表示，事後台中港酒店指稱是櫃檯人員一時未查，誤開房門而造成誤會，他質疑一個四星級的酒店怎會犯下如此荒唐的事件，飯店管理嚴重失常，在未查明住宿名單前便由飯店櫃檯協助開門，讓酒醉的男性進入就寢女性的房間，要是發生遺憾的事件誰要負責。

網友也提醒民眾旅時要慎選宿飯店，強烈譴責台中港酒店的態度與作法，並指稱公司負責人在事件發生後，未曾因飯店管理疏失，來電關心或致歉。

台中港酒店對此僅表示，在案件發生後即極積處理，因女子已提告，目前全案已進入司法程序，不便表示意見。

警方表示，到場了解後，詢問女房客確認全程皆未遭3名走錯房間旅客不法侵害，女房客告知將與飯店協商，3月11日雙方協商未果，女房客向警方提出侵入住宅告訴，警方受理後，已於4月2日將走錯房間旅客等人依侵入住宅罪嫌函送臺中地檢署偵辦。

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