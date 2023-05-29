智邦第一季受惠於零組件供給持續緩解，包括大型資料中心客戶之高階交換器，以及ODM客戶出貨皆持續增加，助益營收達197億元，季減11.3%，年增25.2%，並驅動毛利率達21.9%，總計每股盈餘為3.65元，優於法人圈、市場預估。

智邦第二季將持續消化積壓訂單，因近期ODM客戶訂單消化已近尾聲，而考量大型資料中心客戶於去年第四季到今年第一季拉貨動能強勁，及總體經濟風險升高與庫存考量之下，法人預估，智邦需求於第二季後將略為放緩，以消耗庫存並進行佈建，因此，微幅上調智邦第二季營收預估2%、上看逾200億元大關。

近期AI題材大行其道，儘管雲端市場短期需求有所波動，但市場對於未來AI需求仍舊樂觀看待，且AI所趨傳輸量大增，將助益400GbE與800GbE交換器需求，此趨勢也將對智邦帶來正面貢獻，法人表示，智邦將受惠於AI產業發展對高速網路之需求，預計智邦之AI相關產品將於2023年小量出貨，並於2024年發酵。