群電今天舉行股東會，由於每股配息5.9元已經除息並完成填息，今天股東會順利通過2022年的財報，群電2022年合併營收為410.66億元，創下歷年新高，稅後盈餘為32.46億元，亦是歷年新高，每股盈餘為8.22元。

受到傳統淡季及PC/NB終端庫存調整影響，群電今年第1季季淡季效應將較往年明顯，群電今年第1季稅後盈餘為5.81億元，年減23.23%，每股盈餘為1.45元，累計1到4月合併營收達110.35億元，年減18.8%。

不過，雖然PC/NB產業需求回升緩慢，群電在智慧建築解決方案等多元佈局成果開始發酵，目前智慧建築在手專案金額高達40餘億元，降低了傳統PC及消費應用需求疲軟的衝擊。

去年群電智慧建築解決方案營收突破5億元，預估今年智慧建築相關營收可望挑戰15億元。

群電指出，目前觀察到電競筆電、Chromebook的需求回溫，預計第2季整體營運將開始溫和復甦，下半年希望在傳統旺季，以及伺服器電源回溫、筆電新品出貨下，營運可望優於上半年。